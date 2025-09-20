< sekcia Šport
Kane zariadil hetrikom víťazstvo Bayernu na ihrisku Hoffenheimu
Za Bayernom je s trojbodovým mankom na druhej priečke Lipsko po víťazstve nad Kolínom 3:1.
Autor TASR
Berlín 20. septembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sú aj po 4. kole nemeckej Bundesligy na čele tabuľky bez straty bodu. V sobotu uspeli na ihrisku Hoffenheimu 4:1. Hetrikom to zariadil Harry Kane a s ôsmimi zásahmi je jasný líder poradia strelcov.
Kane otvoril skóre stretnutia na konci prvého polčasu, hneď po zmene strán potom poistil náskok hostí gólom z pokutového kopu. Hetrik skompletizoval opäť z bieleho bodu v 77. minúte. V závere za domácich skorigoval Vladimír Coufal, úspech Bayernu potom ešte podčiarkol v nadstavení Serge Gnabry. Bayern má po štyroch dueloch na konte dvanásť bodov a úctyhodné skóre 18:3. Hoffenheim utrpel druhú ligovú prehru a je priebežne deviaty.
Za Bayernom je s trojbodovým mankom na druhej priečke Lipsko po víťazstve nad Kolínom 3:1. Bez bodu je naďalej Heidenheim, ktorý prehral na pôde nováčika z Hamburgu 1:2 a zostal na poslednom mieste tabuľky. Domáci zaznamenali prvý trojbodový zápis v sezóne. Rovnako prvé víťazstvo v tomto ročníku dosiahol Mainz, na ihrisku Augsburgu triumfoval suverénne 4:1.
Bundesliga - 4. kolo:
Kane otvoril skóre stretnutia na konci prvého polčasu, hneď po zmene strán potom poistil náskok hostí gólom z pokutového kopu. Hetrik skompletizoval opäť z bieleho bodu v 77. minúte. V závere za domácich skorigoval Vladimír Coufal, úspech Bayernu potom ešte podčiarkol v nadstavení Serge Gnabry. Bayern má po štyroch dueloch na konte dvanásť bodov a úctyhodné skóre 18:3. Hoffenheim utrpel druhú ligovú prehru a je priebežne deviaty.
Za Bayernom je s trojbodovým mankom na druhej priečke Lipsko po víťazstve nad Kolínom 3:1. Bez bodu je naďalej Heidenheim, ktorý prehral na pôde nováčika z Hamburgu 1:2 a zostal na poslednom mieste tabuľky. Domáci zaznamenali prvý trojbodový zápis v sezóne. Rovnako prvé víťazstvo v tomto ročníku dosiahol Mainz, na ihrisku Augsburgu triumfoval suverénne 4:1.
Bundesliga - 4. kolo:
FC Augsburg – 1. FSV Mainz 1:4 (0:2)
Góly: 83. Essende - 14. Sano, 26. Kohr, 60. Nebel, 69. Sieb, ČK: 53. Kohr (Mainz)
Góly: 83. Essende - 14. Sano, 26. Kohr, 60. Nebel, 69. Sieb, ČK: 53. Kohr (Mainz)
Werder Brémy – SC Freiburg 0:3 (0:1)
Góly: 33. Grifo (z 11 m), 54. Adamu, 75. Coulibaly (vlastný)
Góly: 33. Grifo (z 11 m), 54. Adamu, 75. Coulibaly (vlastný)
Hamburger SV – 1. FC Heidenheim 2:1 (1:0)
Góly: 42. Vuškovič, 59. Philippe - 90.+3 Colle
Góly: 42. Vuškovič, 59. Philippe - 90.+3 Colle
TSG 1899 Hoffenheim – Bayern Mníchov 1:4 (0:1)
Góly: 82. Coufal - 44., 48. a 77. Kane (druhý a tretí z 11 m)
Góly: 82. Coufal - 44., 48. a 77. Kane (druhý a tretí z 11 m)
RB Lipsko – 1. FC Kolín 3:1 (3:1)
Góly: 14. Ouedraogo, 44. Cardoso, 45.+4 Raum – 23. Thielmann
Góly: 14. Ouedraogo, 44. Cardoso, 45.+4 Raum – 23. Thielmann