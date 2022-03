Kanea delia štyri góly od rekordéra Rooneyho

Londýn 27. marca (TASR) - Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane gólom z jedenástky zariadil víťazstvo 2:1 nad Švajčiarskom v sobotnom prípravnom stretnutí vo Wembley. Angličania neprehrali 21. zápas v riadnom hracom čase za sebou a útočník Tottenhamu Hotspur strelil už 49. gól vo svojom 68. zápase v reprezentačnom drese, čím sa vyrovnal Bobbymu Charltonovi na druhom mieste najlepších strelcov Anglicka. Už len štyri presné zásahy ho delia od vyrovnania rekordu Waynea Rooneyho.



"Mená, medzi ktoré sa dostal, sú neuveriteľné. Musí to pre Harryho znamenať veľa. Ako ho poznám, určite si veľmi váži, čo dokázal. Bol by som rád, keby Rooneyho rekord prekonal vo finále majstrovstiev sveta. Nechcem však naňho vyvíjať žiadny tlak. Harry je inteligentný hráč a aj on sám dobre vie, že zostať pokojný je v tejto chvíli tá najlepšia vec. Všetci sme presvedčení o tom, že raz rekord prekoná. Jeho čísla a gólový priemer na zápas v národnom tíme sú úžasné, je to len otázka času," zložil Kaneovi kompliment tréner anglickej reprezentácie Gareth Southgate.



Jeho tím prehrával od 22. minúty po presnej hlavičke Breela Embola, krátko pred odchodom do šatní prepálil hosťujúceho brankára Luke Shaw. Po prestávke hostia dlho odolávali, sami však boli v útoku bezzubí a za celých 45 minút neohrozili bránu súpera. V 78. minúte potvrdil systém VAR jedenástku pre Anglicko za hru rukou v šestnástke a Kane z bieleho bodu rozhodol. "Jedenástky sú skvelý spôsob, ako sa zapísať do výsledkovej listiny. Na tréningoch im venujem dosť času," priznal Kane, ktorý sa cíti v "klube legiend" výborne. "Je to úžasná spoločnosť a som rád, že môžem byť jej súčasťou. Čaká nás veľký rok. Verím, že na moje konto pribudnú ďalšie štarty a góly, ktorými pomôžem tímu k dosiahnutiu cieľov."



Albión potvrdil, že Švajčiarsko je jeho obľúbený protivník. TASR pripomína, že s Helvétmi neprehral už v desiatom vzájomnom zápase za sebou. "Bola to pre nás veľmi dobrá previerka. Videl som v akcii viacerých nových hráčov, urobil som si obraz o ich výkonnosti. Zápas splnil účel," pochvaľoval si Southgate, ktorého zverenci nastúpia v utorok opäť vo Wembley proti Pobrežiu Slonoviny. Či od začiatku nastúpi na hrote útoku aj Kane, však nie je isté. "To je otázka na trénera, ale za seba poviem, že budem na utorkový zápas pripravený. Vo futbale musíte byť pripravený na každú šancu v každej chvíli," dodal Kane.