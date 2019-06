Kaneov štart proti Holandsku otvorený, otáznik nad Hendersonom

Hráč Anglicka Harry Kane (v strede) so spoluhráčmi svoj gól, archívna snímka.

Jedinú úľavu v tréningu mal stredopoliar The Reds Jordan Henderson, ktorý si z víkendového súboja odniesol menšie zranenie.

Guimaraes 5. júna (TASR) - Štart kapitána anglickej futbalovej reprezentácie Harryho Kanea vo štvrtkovom semifinálovom dueli Ligy národov proti Holandsku (20.45 v Guimaraesi) zostáva naďalej otvorený. Kanonier Tottenhamu Hotspur, ktorý sa iba v sobotňajšom finálovom zápase Ligy majstrov s FC Liverpool (0:2) vrátil na súťažné trávniky po aprílovom zranení členka, v stredu so spoluhráčmi z národného tímu normálne trénoval, tréner Albiónu Gareth Southgate však nepotvrdil jeho nasadenie do základnej zostavy. Jedinú úľavu v tréningu mal stredopoliar "The Reds" Jordan Henderson, ktorý si z víkendového súboja odniesol menšie zranenie. "Musíme ešte zajtra zhodnotiť jeho zdravotný stav, ostatní hráči však vyšli z finálového zápasu bez väčších fyzických problémov," citovala Southgatea agentúra DPA.