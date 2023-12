Kaneovi pomohla adaptovať sa na život v Mníchove umelá inteligencia

Londýn 15. decembra (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane sa veľmi rýchlo udomácnil v zostave Bayernu a adaptoval na život v Mníchove, k čomu mu podľa jeho slov pomohla aj umelá inteligencia (AI). Aplikácia Google Bard mu dokonca navrhla aj nové gólové oslavy.



Kane prišiel do Bayernu v lete z Tottenhamu Hotspur za 100 miliónov libier (v prepočte 117 mil. eur) a v novom pôsobisku hneď od začiatku preukázal svoje kanonierske schopnosti. Tridsaťročný útočník nastrieľal v 20 zápasoch vo všetkých súťažiach 22 gólov, s 18 presnými zásahmi v trinástich dueloch momentálne vedie tabuľku strelcov nemeckej Bundesligy. Bayernu pomohol aj k suverénnemu postupu zo skupiny Ligy majstrov. Že sa mu tak darí, vďačí aj umelej inteligencii. "Bard je pôsobivý. Uvedomujem si potenciál AI, ako mi môže všetkými možnými spôsobmi pomôcť pri mojom presune do Nemecka. Dokáže pomôcť aj mojim deťom, aby sa čím skôr usadili v Mníchove. Bard dokonca navrhol nové gólové oslavy - uvidíme, či ich aj použijem na ihrisku," uviedol Kane podľa AFP.



Kapitán anglickej reprezentácie ďalej požiadal Barda, aby vymyslel jeho deťom rozprávku pred spaním. V nej by im vysvetlil, prečo by mali byť nadšení z presťahovania sa do Nemecka. Aplikácia mu pomohla spoznať historické pamiatky v Mníchove a preložila väčšinu jeho používaných anglických fráz v pozápasových rozhovoroch do nemčiny. "Sme nadšení, že sme sa spojili s Harrym Kaneom v našej najnovšej kampani, ktorá ukazuje, ako Google AI Bard môže pomôcť komukoľvek v každodenných situáciách, dokonca aj kapitánovi anglickej reprezentácie," povedala Eileen Mannionová, viceprezidentka pre marketing Google.