Kaneovi ukradli v Londýne luxusné auto

Londýn 15. novembra (TASR) - Anglickému futbalistovi Harrymu Kaneovi ukradli podľa anglických médií luxusné auto. Zlodeji odcudzili džíp útočníka Tottenhamu Hotspur v severovýchodnej časti Londýna. Ku krádeži malo prísť 25. októbra.



Informáciu priniesol web independent.co.uk s odvolaním sa na denník The Sun, podľa ktorého zlodeji v časti Chingford použili na otvorenie auta špeciálne elektronické zariadenie. Kapitán anglickej reprezentácie dostal údajne zábery z priemyselnej kamery, na ktorých vidno, že okolo jeho luxusného vozidla viackrát za posledný mesiac prešlo to isté auto. To vzbudzuje obavy, že ide o prácu organizovanej skupiny. Polícia zatiaľ nikoho z krádeže neobvinila a prípad vyšetruje.



Dvadsaťsedemročný Kane je podľa The Sun rád, že sa pri krádeži nikomu nič nestalo, a že nemal v aute žiadne cenné súkromné veci. Tottenham odmietol situáciu komentovať, s tým, že ide o súkromnú vec hráča.