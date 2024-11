Kanerva skončil na poste reprezentačného trénera Fínska

Helsinki 22. novembra (TASR) - Markku Kanerva už nie je tréner futbalovej reprezentácie Fínska. Vedenie tamojšieho zväzu s ním rozviazalo spoluprácu po mimoriadne nevydarenom účinkovaní tímu v Lige národov. Meno jeho nástupcu by mali oznámiť do polovice januára budúceho roka.



Fíni prehrali v 2. skupine B-divízie Ligy národov v konkurencii Anglicka, Grécka a Írska všetkých šesť zápasov s celkovým skóre 2:13 a zostúpili o poschodie nižšie. Kapitán fínskeho národného tímu je brankár Lukáš Hrádecký, rodák z Bratislavy.



Šesťdesiatročný Kanerva bol na lavičke reprezentácie necelých osem rokov. Pod jeho vedením sa Fínsko dostalo premiérovo na záverečný turnaj vrcholného podujatia, keď štartovalo na ME 2020. Informovala agentúra DPA.