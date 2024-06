Kankava končí v Slovane, Kmotrík ml.: V klube zanechal silnú stopu

Bratislava 27. júna (TASR) - Gruzínsky futbalový reprezentant Guram Kašia bude aj v ďalšej sezóne obliekať dres Slovana Bratislava. Tridsaťšesťročný obranca sa dohodol s úradujúcim slovenským majstrom na novom ročnom kontrakte. Naopak tím po po troch sezónach opúšťa jeho krajan Jaba Kankava.



Kašia prišiel do Slovana v lete 2021 ako voľný hráč s bohatými skúsenosťami z najvyšších súťaží v Holandsku či v zámorí. V tíme sa zaradil medzi opory defenzívnej línie, s "belasými" získal tri majstrovské tituly a bol pri troch účastiach v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy UEFA, z toho dvakrát aj pri jarnej vyraďovacej fáze. V Slovane si pripísal 119 ligových štartov. Je kapitán gruzínskej reprezentácie, s ktorou dosiahol historický úspech v podobe postupu na ME. Na šampionáte v Nemecku doviedol národný tím senzačne do osemfinále.



"V podaní Gurama Kašiu sme po jeho príchode v roku 2021 získali osobnosť nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Spoločne sme debatovali o Guramovej budúcnosti v klube. Dospeli sme k dohode a predĺžili sme našu spoluprácu o ďalšiu sezónu. Sme presvedčení, že Guram má Slovanu naďalej čo dať, a to nielen na ihrisku, ale aj v kabíne. Aj preto sme chceli, aby u nás zotrval. Tešíme sa, že ako kapitán doviedol Gruzínsko na majstrovstvách Európy do osemfinále, pre klub je to česť i dobrá vizitka," povedal pre klubový web Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ Slovana Bratislava.



"V Bratislave i v Slovane som veľmi šťastný. Posledné tri roky boli v mojej kariére pekným obdobím a Tehelné pole je pre mňa špeciálne miesto. Som veľmi šťastný z predĺženia kontraktu a faktu, že budem pokračovať v belasom drese. Môžem len sľúbiť, že do toho opäť pôjdem naplno a budem sa snažiť prispieť k tomu, aby sme boli znovu úspešní. Teším sa na novú sezónu, verím, že nám opäť prinesie pekné chvíle," vyjadril sa Kašia.



Naopak v tíme končí ďalší skúsený gruzínsky futbalista Jaba Kankava. Vedenie klubu malo záujem predĺžiť zmluvu s 38-ročným stredopoliarom, no ten sa rozhodol v mužstve ďalej nepokračovať. Kankava prišiel na Tehelné pole v roku 2021 z Valenciennes. V tíme sa zaradil hneď medzi hlavné opory, za Slovan si pripísal 127 štartov, rovnako ako Kašia bol pri zisku troch majstrovských tituloch a dvoch postupoch do jarnej fázy EKL.



"V prvom rade chceme Jabovi Kankavovi vyjadriť jedno veľké ďakujeme za všetko, čo pre Slovan odviedol," uviedol Kmotrík ml. "Počas svojho trojročného pôsobenia vždy nechal na ihrisku maximum a právom sa zaradil medzi osobnosti nášho mužstva. Mali sme záujem, aby u nás pokračoval, rokovali sme o predĺžení kontraktu. Otázkou však bolo, či má samotný Jaba ešte túžbu naďalej pôsobiť na tejto úrovni a zostať u nás ešte rok. Sám napokon vyjadril vôľu nepokračovať, čo, samozrejme, musíme akceptovať a rešpektovať. Prajeme mu len to dobré v ďalšom živote. V Slovane zanechal silnú stopu a sme mu vďační za všetky pekné momenty."



Kankava v minulosti obliekal aj dresy Dinama Tbilisi, Alanie Vladikavkaz, Arsenalu Kyjev, Dnipra Dnipropetrovsk, Stade Reims či Tobolu. Dlhé roky viedol gruzínsku reprezentáciu s kapitánskou páskou a bol aj pri jej historickom postupe na ME, i keď do záverečného kádra pre šampionát v Nemecku sa nedostal. Za národný tím odohral dokopy 101 zápasov a strelil 10 gólov.