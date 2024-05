Kanoisti SR po prvý raz v ére samostatnosti bez miestenky na OH

Szeged 9. mája (TASR) - Prvýkrát v ére samostatnosti nebude mať slovenská rýchlostná kanoistika zastúpenie na olympijských hrách. Miestenky na OH 2024 v Paríži sa vo štvrtok popoludní nepodarilo získať ani Samuelovi Balážovi a Kataríne Pecsukovej. Baláž obsadil vo finále K1 na 1000 m na európskej olympijskej kvalifikácii v Szegede štvrté miesto, Pecsuková skončila na 500 m trati ôsma.



V oboch disciplínach si vyjazdili olympiádu iba dvaja najrýchlejší. V mužskom kajaku Bielorus Alex Jureňa s Dánom Renem Holtenom Poulsenom a v ženskom singli Ukrajinka Marija Povchová a češka Anežka Paloudová. V stredu neuspeli v Szegede slovenský mužský dvojkajak na 500 m v zložení Csaba Zalka, Adam Botek, ženská kádvojka v zostave Pecsuková, Dagmar Čulenová ani deblkanoe Peter Kizek, Eduard Strýček. Kizek vo štvrtok stratil šancu na zisk miestenky aj v C1 na 1000 m, keď nepostúpil do finále rovnako ako Laura Öriová na 200 m.



Už po vlaňajších MS v Duisburgu bolo isté, že po prvý raz od OH 1996 v Atlante sa pod piatimi kuhmi nepredstaví slovenský štvorkajak. Kvarteto Baláž, Denis Myšák, Zalka, Botek totiž nepostúpilo na šampionáte v Nemecku do A-finále, Slovákov klasifikovali až na 12. priečke. Duisburg bol pre káštvorku jedinou šancou kvalifikovať sa do Paríža.