Kanoisti SR na MSJ vybojovali 4 medaily, zaradili sa opäť medzi špičku

Bratislava 29. júla (TASR) - So štyrmi medailami a niekoľkými ďalšími umiestneniami v najlepšej desiatke sa vrátila reprezentácia Slovenska z majstrovstiev sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemore-o-Velho. Slovákom sa podarilo vyrovnať počet cenných kovov z júlového európskeho šampionátu v Rumunsku a zaradiť sa opäť medzi špičku.



Najvýraznejšou slovenskou tvárou bola Bianka Sidová, na ME vybojovala tri medaily a rovnaký počet si doviezla aj z MS v kategórii do 23 rokov – zlato v disciplíne K2 na 500 m spolu s Rékou Bugárovou. Táto dvojica už predtým vystúpila na najvyšší stupienok aj v K4 na 500 m spolu s Hanou Gavorovou a Sofiou Bergendiovou. Individuálne získala Sidová striebro v K1 na 500 m. „Toto boli zatiaľ moje najúspešnejšie majstrovstvá sveta, takže som z toho veľmi šťastná, že sa to všetko takto dobre podarilo. Vedela som mať najlepšiu formu a vo všetkých troch disciplínach som vedela v podstate konkurovať. Som veľmi šťastná, že to takto vyšlo. Môže za to môj tréner, ďakujem mu za prípravu. Verila som tomu, že vieme naladiť formu na správny čas, čo sa aj podarilo. Vo finále K4 sme už na ME vyhrali s veľkým náskokom, takže som vedela, že ak sa všetko podarí bez chýb, tak vieme dať zlato. Podarilo sa nám zvíťaziť, čo bolo prvýkrát v histórii, čo ženský štvorkajak získal zlato na MS, takže je to historický úspech, z ktorého sa teším. To isté sa podarilo aj v K2, bol tam tesný dojazd a dve zlaté medaily. Bol to veľký stres, do poslednej chvíle sme nevedeli, ako sme skončili. Konečne sa to podarilo, pretože viackrát sa nám s Rékou stalo, že sme boli o kúsok druhé. V K1 som každého prekvapila, aj samú seba, že som vedela urobiť dokonalú jazdu. Bola to životná jazda, dokázala som konkurovať veľkým menám. Ani tomu ešte nerozumiem, kým ešte všetko spracujem, ale o tri týždne ma čakajú ešte MS seniorov,“ zhodnotila pre TASR svoje dojmy Sidová.







Spolupráca Sidovej s Bugárovou prináša pre Slovensko rozšírenie zbierky cenných kovov a najmä pravidelné umiestnenia medzi najlepšími. „Bolo to doposiaľ najúspešnejšie účinkovanie, prakticky nemám čo vytknúť. Základom bola určite dobrá príprava, aby sme boli všetky baby zladené. Myslím si, že je to historický úspech v oboch disciplínach, takže všetci sa tešíme. Som veľmi rada, že sa nám podarilo obhájiť výsledok aj na MS a K2 ešte vylepšiť. O to špeciálnejšie to bolo, keďže sme zdieľali miesto s Nemkami. V sezóne nás čakajú ešte seniorské MS,“ povedala Bugárová.



Medzi juniormi bol najúspešnejší Alex Gavlider s druhým miestom v K1 na 200 m: „Jazdy boli dobré, som s nimi spokojný. Do všetkého sa mi podarilo dať všetko zo seba. Podľa mňa nie je žiadna vec, čo by som mohol na jazde vytknúť, že by to mohlo byť lepšie. Celé sa mi to podarilo. Vo všeobecnosti sa mi podarili všetky jazdy, nebola žiadna, ktorá by bola slabšia. S každou jednou môžem byť spokojný. Tým, že to neboli moje prvé MS, tak som to ako-tak zvládal, ale neboli nejaké stresy alebo očakávania. Teraz ma čakajú majstrovstvá Slovenska, to je pre mňa kvalifikácie na Olympijské nádeje. To budú asi moje posledné preteky v tejto sezóne.“



Tesne za medailovými priečkami zostala juniorská K4 na 500 m v zložení Máté Marsal, Jakub Bartolčič, Oskar Ďurčo, Teo Peter Lukáč, ktorá sa umiestnila na štvrtej pozícii. Na rovnaké miesto dosiahol v štafetovom mixe K1 na 5000 m v kategórii do 23 rokov Daniel Rybanský s Hanou Gavorovou. Do najlepšej deviatky, čo je finále v tomto športe, sa ešte prebojoval junior Artur Kalaber, v C1 na 1000 m obsadil siedmu priečku.



Pre Slovensko išlo o historicky najúspešnejší mládežnícky svetový šampionát v rýchlostnej kanoistike. Na vrcholných podujatiach - ME a MS, tak vybojovali v júli mladí vodáci osem medailí - tri zlaté a päť strieborných.