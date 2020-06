Baláž dosiahol najlepší svetový výkon a podporil charitu

Bratislava 11. júna (TASR) – Slovenský rýchlostný kanoista Samuel Baláž dnes prekonal historicky najlepší svetový výkon na päť kilometrov dlhej trati na tečúcej rieke. V rámci charitatívneho podujatia Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) ho vylepšil o sedem sekúnd. Informoval o tom facebookový profil Slovenskej kanoistiky.



Baláž vyštartoval v karloveskej zátoke a cieľ mal za Mostom Apollo, kde finišoval v čase 13:44 min. "Nebolo to vôbec jednoduché, tie víry sú tu extrémne. Loď je labilná, úzka a každý jeden vír som cítil a musel som si dávať pozor na každý záber, aj technika je úplne iná ako na hladkej vode," uviedol Baláž po prekonaní rekordu pre RTVS.



Išlo o súčasť virtuálnej charitatívnej súťaže Medzinárodnej kanoistickej federácie, ktorá sa konala na podporu organizácie Lekári bez hraníc. Prebieha od 15. mája do 14. júna na celom svete a "pretekať sa" môže v troch kategóriách - na jazere, rieke a trenažéri na trati dlhej päť kilometrov. Každý, kto sa prihlási na preteky, uhradí štartovné - dobrovoľný príspevok od 5€ do 100€, ktorý poputuje Lekárom bez hraníc.