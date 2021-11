Lopez je pripravený na pridanie extrémneho slalomu na OH

Rím 8. novembra (TASR) – Kanoistika sa musí priblížiť mladšej generácii, aby si udržala svoje miesto v olympijskom programe. Prezident Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF) Jose Perurena Lopez to povedal počas víkendového kongresu riadiaceho orgánu v Ríme.



Španiel hovoril o tom, ako sa olympiáda približuje mladšej generácii pridávaním nových športových disciplín. Na tohtoročnej olympiáde to boli skejtbording, basketbal 3x3, športové lezenie, surfing a karate. V Paríži pribudne breakdance. Upozornil, že ICF musí byť pripravená v prípade potreby spolupracovať s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a implementovať do súťaže extrémny slalom: "Musíme napredovať. Organizátori chceli na OH 2024 extrémne športy," citoval Lopeza portál insidethegames.biz.



Vodný slalom a rýchlostná kanoistika sú pravidelnou súčasťou OH od roku 1936 a prvýkrát sa na olympiáde objavili už v roku 1924. Slovensko je v tomto športe pod piatimi kruhmi mimoriadne úspešné, v ére samostatnosti má v nich na konte 20 medailí (8-7-5), pričom najúspešnejším slovenským kanoistom počtom cenných kovov je Michal Martikán (2-2-1).