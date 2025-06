Baláž postúpil priamo do A-finále K1 na 500 m

Račice 19. júna (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž sa na ME v Račiciach prebojoval priamo do A-finále K1 na 500 m. V českom stredisku vyhral vo štvrtok svoju rozjazdu, keď zvíťazil s náskokom 467 tisícin sekundy pred Španielom Alexom Granerim. Baláž si už predpoludním zaistil postup do semifinále na 1000 m.



Dvojkajak v zložení Réka Bugárová, Bianka Sidová sa predstaví v semifinále na 500 m, vo svojej rozjazde obsadil šieste miesto. Do semifinále na rovnakej trati postúpil aj singlkanoista Peter Kizek, ktorý skončil v rozjazde na piatej priečke.