VIDEO: Slovenky s pozitívnymi dojmami, Gavorová: Cenné skúsenosti

Bratislava 23. júna (TASR) - Výprava slovenských kanoistov sa v pondelok vrátila z majstrovstiev Európy s pozitívnymi pocitmi. Na európskom šampionáte v českých Račiciach potešila piatou priečkou v olympijskej disciplíne na 500 m ženská posádka K4. Radosť zo šiesteho miesta v K1 1000 m mal najúspešnejší slovenský singlista Samuel Baláž.



Slovenskú loď v ženskej „štvorke“ tvorili Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Hana Gavorová a Sofia Bergendiová. Vo finálovej jazde finišovali 2,29 sekundy za zlatými Maďarkami, od pódiového umiestnenia ich delilo 1,41 s. Napriek tomu prevládali v ich hodnoteniach pozitívne dojmy. „Ja hodnotím šampionát veľmi pozitívne. Pre mňa osobne to bola prvá seniorská Európa. Určite to bol silný zážitok, navyše sa nám podaril veľmi dobrý výsledok. Dúfali sme, že to bude do šiesteho miesta. V tej konkurencii je to dobré umiestnenie,“ uviedla Bergendiová po príchode z Česka na mediálnom brífingu na Zemníku. Na ženských ME zažila premiéru.







Baláž mal v singli nahustený program v troch rôznych disciplínach. Najskôr skončil v sobotu šiesty na 1000 m, v rovnaký deň následne obsadil ôsmu pozíciu na polovičnej trati. Šiesty finišoval aj v nedeľu na 5000 m trati. „Určite som spokojný. Dopadlo to nad očakávania. Keby mi niekto povie, že sa v oboch singlových disciplínach sa dostanem do finále a 5 km zavŕšim šiestym miestom, tak je to super. Teším sa z toho a mám motiváciu makať na sebe ďalej do budúcna a priblížiť sa tým najlepším,“ skonštatoval 26-ročný Baláž.



Vrcholom sezóny bude pre neho svetový šampionát, ktorý sa uskutoční v auguste v Miláne. Pred rokom sa zameral na disciplíny pre jednotlivcov a vypustil účasť v slovenskej K4. Za toto obdobie vníma na sebe progres. „Asi som sa posunul na trati. Minulý rok som sa dostal na Svetových pohároch do finále. Odštartoval som ´kilák´ a potom už som len dostával sekundy. Teraz viem trochu priebeh ovplyvniť, viem so súpermi viac bojovať. Značí to zlepšenie, snáď to takto bude pokračovať aj do budúcna,“ praje si Baláž.



Debut spomedzi kvarteta ženskej K4 absolvovala aj Gavorová. Najmladšia členka lode si podujatie užila a nabrala cenné skúsenosti: „Ako 20-ročná som nemala ani nejaké obrovské očakávania. Tešila som sa najmä z toho, že som mohla ísť s dievčatami, ktoré už niektoré boli na ME. Mala som z toho veľmi dobrý pocit. Sú to veľmi cenné skúsenosti, pretože sme pretekali so ženami, ktoré boli na olympiáde.“



Slovenky čakajú na začiatku júla majstrovstvá sveta do 23 rokov v rumunskom Pitesti. Tam pocestujú s cieľom získať medailu. „Ambície sú určite vysoké. Pred rokom sme skončili tesne štvrté a chceli by sme to prekonať a vylepšiť,“ povedala Bergendiová. „Chceli by sme medailu, ale môže sa stať čokoľvek. Určite nie je vopred istá,“ dodala Čulenová.