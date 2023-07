Šesť slovenských lodí postúpilo priamo do A-finále v kanoistike

Montemor-o-Velho 27. júla (TASR) - Šiestim slovenským lodiam sa podarilo postúpiť priamo do A-finále na ME juniorov a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho. Najlepší výkon predviedol vo štvrtok Patrik Ružič, ktorý sa v C1 na 1000 m držal celý čas na špici a vo svojej rozjazde skončil napokon na druhom mieste.



Príjemne prekvapili Hana Zemánková so Sofiou Bergendiovou, ktoré v kategórii do 23 rokov dopádlovali takisto druhé v K2 na 500-metrovej trati. Priamo do "áčka" postúpili aj Dagmar Čulenová (2. vo svojej rozjazde) a Romana Švecová v K1 na 1000 m (3.), Tomáš Holka s Danielom Rybanským v K2 na 1000 m (3.) a Máte Marsal, Maximilián Szabo, Máte Lepi a Martin Bábik v K4 na 500 m (3.). Ostatní slovenskí reprezentanti zabojujú o postup v piatkovom semifinále. Informoval o tom portál canoe.sk.