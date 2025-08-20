Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Baláž a Kizek postúpili v Miláne do semifinále na 1000 m

Do semifinále ide aj singlkanoista Peter Kizek, ktorý finišoval v druhej rozjazde C1 na kilometri siedmy.

Miláno 20. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž postúpil na MS v Miláne do A-semifinále K1 na 1000 m. V stredajšej tretej rozjazde skončil na jazere Idroscalo druhý s takmer trojsekundovou stratou na Argentínčana Agustina Verniceho. Do semifinále ide aj singlkanoista Peter Kizek, ktorý finišoval v druhej rozjazde C1 na kilometri siedmy.
