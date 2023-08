Gelle iba do C-finále, Petrla: Doplatil na ťažkú kombináciu

Duisburg 24. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle nepostúpil do A-finále K1 na 1000 m na MS v Duisburgu. V treťom semifinále skončil až na šiestom mieste s výraznou stratou na víťazného Austrálčana Thomasa Greena a predstaví sa iba v C-finále.



Gelle tak v Nemecku nezíska pre Slovensko miestenku na OH 2024 v Paríži a nenadviaže na úspešné vystúpenie z MS 2019 v Szegede, kde skončil v singli štvrtý. V K2 na 1000 m postúpil spolu s Ákosom Gacsalom do A-finále, slovenský dvojkajak vo štvrtok popoludní vyhral druhé semifinále.



"Peter Gelle v K1 doplatil na ťažkú kombináciu. Hodinu pred štartom semifinále singla absolvoval debla a nepodarilo sa mu dostatočne zregenerovať. Už pred šampionátom sme vedeli, do čoho ide a že postúpiť medzi elitnú deviatku v K1 bude veľmi ťažké," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.