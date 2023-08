V Duisburgu 14 Slovákov, Myšák verí v zisk OH miesteniek pre K4

slovenská nominácia na MS v rýchlostnej kanoistike v Duisburgu (23.-27. augusta)



Ženy:



K1 200 m Réka Bugárová



K4 500 m Katarína Pecsuková, Réka Bugárová, Bianka Sidová, Mariana Petrušová



K2 500 m Katarína Pecsuková, Bianka Sidová



Muži:



K1 500 m Milan Dörner



K2 500 m Erik Vlček, Adam Botek



K4 500 m Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek



K1 1000 m Peter Gelle



K2 1000 m Peter Gelle, Ákos Gacsal



K1 5000 m Milan Dörner



C2 500 m Eduard Strýček, Peter Kizek



C2 1000 m Eduard Strýček, Peter Kizek



Duisburg 22. augusta (TASR) - Štrnásť slovenských rýchlostných kanoistov sa 23.-27. augusta predstaví na MS v Duisburgu. Najväčším želiezkom v ohni bude mužský štvorkajak na 500 m v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek. Šampionát v Nemecku bude preň jedinou šancou kvalifikovať sa na OH2024 v Paríži rovnako ako pre ženskú káštvorku v zostave Katarína Pecsuková, Réka Bugárová, Bianka Sidová, Mariana Petrušová.V K4 získa olympijské miestenky desať lodí. Zastúpenie však musia mať štyri kontinenty a tak by bolo pre slovenské posádky ideálne skončiť v Duisburgu do siedmeho miesta.uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.Dvadsaťsedemročný Myšák už má na konte olympijské striebro z Ria 2016 i bronz z Tokia 2020 a medailovú zbierku by rád rozšíril.povedal Myšák, ktorý spoločne so svojimipred MS absolvoval sústredenie v maďarskom Szolnoku.Po európskych hrách v Poľsku prišlo k jednej zmene v lodi, keď si Myšák vymenil pozícius Balážom. Tá priniesla v tréningoch lepšie časy.dodal slovenský kajakár..Botek sa na MS predstaví aj v K2 na 500 m spoločne sú skúseným Erikom Vlčekom. Do Paríža sa kvalifikuje najlepších šesť lodí rovnako ako v ženskej kádvojke, v ktorej budú štartovať Pecsuková so Sidovou.zdôraznil Petrla. -