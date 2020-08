Na MSR na 200 m v kanoistike zvíťazili Myšák so Zalkom

Na archívnej snímke slovenská rýchlostná kanoistka Ivana Kmeťová 2. augusta 2020 v Novákoch. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

finálové výsledky:



muži:



C1 200 m: 1. Matej Rusnák (Dukla Banská Bystrica) 41,580 s, 2. Eduard Strýček (Šamorín) +0,500, 3. Vincent Farkaš (Dukla Banská Bystrica) +1,120



K1 200 m: 1. Csaba Zalka 35,080 s, 2. Matúš Maximilián Jedinák +0,600, 3. Denis Myšák (všetci ŠKP Bratislava) +0,740



C2 200 m: 1. Dávid Fekete, Eduard Strýček (KCK Šamorín) 43,300 2. Stanislav Luža, Matúš Matejička (ŠKP Bratislava) + 2,840 s



K2 200 m: 1. Denis Myšák, Csaba Zalka(ŠKP Bratislava) 32,960 s, 2. Adam Botek, Samuel Baláž (ŠKP Bratislava) +0,260 s, 3. Gábor Jakubík, Matúš Maximilián Jedinák (ŠKP Bratislava) + 1,160 s



ženy:



K1 200 m: 1. Ivana Kmeťová (ŠKP Bratislava) 40,600 s, 2. Lisa-Marja Gamsjagerová (Komárno) +2,460, 3. Mariana Petrušová (ŠKP Bratislava) +3,160



C1 200 m: 1. Hana Mikéciová (Dukla Banská Bystrica) 52,320 s, 2. Sandra Tinková (TTS Trenčín) +3,160, 3. Miriama Žiaková (ŠKP Bratislava) +6,800



C2 200 m: 1. Hana Mikéciová, Miriama Žiaková (ŠK Dukla Banská Bystrica) 51,760 s, 2. Patrícia Guspanová (ŠKP Bratislava), Sandra Tinková (Kanoistický klub TTS Trenčín) +2,440



K2 200 m: 1. Linda Blahová (Kajak-Canoe Piešťany), Patrícia Skovajsová (VK Tatran Bratislava-Karlova Ves) 48,420 s, 2. Miriam Hanúsková (Dunajklub Kamzík Bratislava), Ľubica Klimová (Vodácky klub Dunajčík Bratislava) +1,980

Bratislava 30. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Denis Myšák a Csaba Zalka získali prvenstvo na domácom šampionáte na krátkych tratiach, ktorý sa uskutočnil na bratislavskom Zemníku. V nedeľňajšom finále C2 zvíťazili kajakári ŠKP Bratislava časom 32,960 s. Druhí, tímoví kolegovia Adam Botek a Samuel Baláž, za nimi zaostali o 0,260 s. Na treťom mieste skončila ďalšia dvojica z ŠKP - Gábor Jakubík a Matúš Maximilián Jedinák so stratou 1,160 s na víťazov.V kategórii C2 zvíťazili kanoisti KCK Šamorín Dávid Fekete a Eduard Strýček, 200 m trať v nedeľňajšom finále zdolali za 43,300 s, so stratou takmer troch sekúnd za nimi skončili Stanislav Luža a Matúš Matejička z ŠKP Bratislava.V ženskej K2 vyhrala dvojica Linda Blahová a Patrícia Skovajsová časom 48,420 s pred Miriam Hanúskovou a Ľubicou Klimovou, ktoré prišli do cieľa s mankom necelých dvoch sekúnd. Z víťazstva medzi ženami v C2 sa tešila dvojica Hana Mikéciová a Miriama Žiaková, ktoré časom 51,760 s predstihli o 2,440 s posádku Patrícia Guspanová, Sandra Tinková.Slovenský reprezentant Matej Rusnák získal domáci titul v C1 na 200 metrov. V nedeľnom finále zvíťazil pred Eduardom Strýčekom o 0,5 sekundy. Tretí bol Vincent Farkaš s mankom 1,120 sekundy na víťaza.V K1 na 200 m zvíťazil Csaba Zalka, druhý bol Matúš Maximilián Jedinák, ktorý zaostal o 0,6 sekundy. Tretie miesto vybojoval Denis Myšák (+0,740).Medzi ženami sa v K1 na 200 m tešila z víťazstva Ivana Kmeťová, keď zdolala Lisu-Máriu Gamsjagerovú o 2,460 s, tratia Mariana Petrušová zaostala o 3,160 s. V C1 získala titul Hana Mikéciová o 3,160 sekundy pred Sandrou Tinkovou. Tretia bola Miriama Žiaková (+6,800).