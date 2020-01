Najlepšími športovcami Slovenskej kanoistiky Beňuš a Gelle

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vodný slalomár Matej Beňuš a rýchlostný kanoista Peter Gelle sú najlepší športovci Slovenskej kanoistiky za rok 2019. Výsledky ankety v piatok slávnostne vyhlásili v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave.



Beňuš, ktorý triumfoval aj v kategórii Kanoista roka, sa stal v uplynulej sezóne celkovým víťazom Svetového pohára v C1. Nenašiel premožiteľa na podujatí prestížneho seriálu v Prahe-Tróji a na MS v španielskom Seu d'Urgell bol členom hliadky 3xC1, ktorá získala deviatykrát za sebou zlaté medaily. Rok zakončil ako svetová štvorka rebríčka ICF. "Dve ocenenia som nečakal, prekvapilo ma to. Verím, že nová sezóna bude rovnako úspešná. Prioritou bude vybojovať si účasť na olympiáde v Tokiu. S mojím novým trénerom Peťom Škantárom ladíme formu na ME v Londýne, kde sa rozhodne o tom, ktorý zo slovenských singlistov pocestuje do Japonska. Zatiaľ strácam na Sašu Slafkovského v internom rebríčku sedem bodov. Peťo bol môj dlhoročný "parták" z tréningovej skupiny a s bratrancom Ladislavom získal na OH 2016 v Riu de Janeiro najcennejší kov v C2. Snáď ma v Tokiu privedie k zlatu."



Gelle, ktorý získal ocenenie aj pre Kajakára roka, skončil na MS v Szegede vo finále K1 na 1000 m štvrtý. Pre Slovensko tak v nabitej konkurencii vybojoval miestenku na OH 2020 v Tokiu. Jeho úspech bol o to cennejší, že iba dva mesiace pred šampionátom prišiel o "parťáka" z K2 Adama Boteka, ktorý dal prednosť K4 na 500 m. Gelle sa musel rýchlo preorientovať na singla, no dokázal sa skvele pripraviť na vrchol sezóny. "Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za ocenenia. Veľa pre mňa znamenajú. Veľká vďaka patrí môjmu klubu VŠC Dukla Banská Bystrica, trénerovi Radovi Šimočkovi i Slovenskému olympijskému a športovému výboru za podporu. Urobím všetko pre to, aby som takéto ocenenia získal aj v budúcnosti," uviedol Gelle prostredníctvom telemostu zo sústredenia v španielskej Seville.



Kajakárom roka medzi slalomármi je Jakub Grigar, ktorý ukoristil na ME do 23 rokov v Liptovskom Mikuláši zlatú medailu. Na MS v Seu d' Urgell získal v K1 olympijskú miestenku na meno a v Tokiu bude mať šancu vylepšiť piate miesto z OH 2016 v Riu de Janeiro. Titul Kajakárka roka patrí Eliške Mintálovej (slalom) a Ivane Kmeťovej. (rýchlosť). Najlepším kanoistom na hladkej vode je Matej Rusnák V kategórii Kanoistka roka triumfovali Monika Škáchová (slalom) a Gabriela Ladičová (rýchlosť). Za Talent roka vyhlásili Zuzanu Paňkovú a Marka Ujváriho. Tréneri roka sú Peter Škantár a Radovan Šimočko, najlepší mládežnícki tréneri Peter Murcko a Ľubomír Hagara st.



Za Výkon roka medzi slalomármi označili víťaznú jazdu Andreja Máleka vo finále K1 na podujatí SP v Čunove. Medzi rýchlostnými kanoistami získal toto ocenenie štvorkajak na 500 m v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek, ktorý získal na MS v Szegede bronz a vybojoval pre Slovensko štyri olympijské miestenky do Tokia. Rozhodcami roka sú Ľubor „Sančo“ Petro a Martin Bielik. V priestoroch NFŠ vyhlásili aj špeciálne kategórie. Ceny za dlhoročný prínos pre kanoistiku dostali Alexander Slafkovský st. (slalom) a Tibor Soós s Miroslavom Haviarom (rýchlosť). Do Siene slávy uviedli Petra Mráza a Ladislava Čepčianskeho