Slovensku pridelili MEJ a U23 v roku 2023

Bratislava 16. mája (TASR) - Európska kanoistická asociácia (ECA) pridelila Slovensku majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike juniorov a pretekárov U23 v roku 2023. Konať by sa mali v Národnom areáli rýchlostnej kanoistiky a veslovania na bratislavskom Zemníku. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej kanoistiky canoe.sk.



V priebehu týždňa generálny manažér Slovenskej kanoistiky Boris Bergendi diskutoval s viceprezidentom ECA Miroslavom Haviarom o stave Zemníka, čo padlo na úrodnú pôdu. Organizovanie šampionátu je však podmienené tým, že Zemník bude dostatočne technicky pripravený na takéto podujatie aj so zázemím. Znamená to, že je potrebné vybudovať aspoň časť plánovaného projektu. Technický stav príde skontrolovať delegátka ECA Jovana Stanojevičová. Koncom marca resp. začiatkom apríla 2021 sa v Bratislave uskutoční kongres ECA, ktorý bude dôležitý aj z hľadiska voľby prezidenta a členov predstavenstva.