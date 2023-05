Petrla čakal, že slovenský štvorkajak postúpi do A-finále

Szeged 12. mája (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek vyhral B-finále na 500 m na úvodnom podujatí Svetového pohára v Szegede. Do cieľa prišiel s náskokom 25 stotín pred loďou Portugalska. Celkovo obsadil v maďarskom stredisku na olympijskej trati desiate miesto. Milan Dörner skončil v B-finále K1 na 500 m piaty, Ákos Gacsal finišoval v C-finále štvrtý.



"Nie sme úplne spokojní s dosiahnutými výsledkami. Očakávali sme, že mužská káštvorka postúpi do A-finále, napokon jej k tomu chýbali tri stotiny. Rozdiely medzi loďami boli minimálne, ukázalo sa, že chalani nie sú ešte tak vypretekaní a sú v inej fáze prípravy. Vďaka víťazstvu v B-finále si aspoň čiastočne napravili chuť. Škoda, že ženskému štvorkajaku sa nepodarilo postúpiť aspoň do B-finále, je to nová posádka. Dörner s Gacsalom to mali v silnej konkurencii kajakárov-singlistov náročné," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.