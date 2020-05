Petrla: Po dokončení Zemníka už nebudeme mať hendikep

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti počas pandémie koronavírusu trénujú v provizórnych podmienkach, ktoré nespĺňajú svetové parametre. V rozhovore pre TASR to priznal Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. Prípravu reprezentantov výrazne komplikuje fakt, že pre cestovné obmedzenia nemôžu chodiť na sústredenia do zahraničia.



"Máme dosť veľký hendikep oproti iným krajinám na čele s kanoistickými veľmocami. Z hľadiska podmienok na prípravu zaostávame za svetovou i európskou konkurenciou Na Slovensku totiž stále nemáme dobudovaný poriadny areál pre našich vrcholových športovcov-reprezentantov. Určite by bolo pre nás veľké pozitívum, keby sa nám podarilo primäť novú vládu a politikov, aby nám pomohli s týmto problémom. Privítali by sme, keby sa nalialo trochu peňazí do našej infraštruktúry na dobudovanie areálu v Bratislave," uviedol Petrla.



Na Zemníku by sa v roku 2023 mali uskutočniť majstrovstvá Európy juniorov a pretekárov U23. Organizovanie šampionátu je však podmienené tým, že areál bude dostatočne technicky pripravený na takéto podujatie, aj so zázemím. Znamená to, že je potrebné vybudovať aspoň časť plánovaného projektu. Technický stav príde skontrolovať delegátka Európskej kanoistickej asociácie (ECA) Jovana Stanojevičová.



Petrla považuje pridelenie šampionátu Slovensku za veľkú výzvu. "Náš prvoradý cieľ bol poukázať na to, že tu máme potenciálne veľmi krásny areál, Keď sa dobuduje, myslím si, že bude jeden z najlepších na svete. Veríme, že v priebehu troch rokov sa nám podarí areál dobudovať tak, aby sa na Zemníku mohli uskutočniť ME. Bol by to pozitívny signál. Podmienky by sa u nás dostali na svetovú úroveň a mohli by sme to využiť pri príprave reprezentantov smerom k ďalším olympijským hrám."



Prioritami sú podľa Petrlu vybudovanie prístupovej cesty a cieľovej veže. "To sú dva hlavné ciele projektu dobudovania inštraštruktúry na Zemníku. Cieľová veža je dôležitá pri rozhodovaní na podujatiach, ale aj pre potenciálnych divákov. Ťažko odhadnúť, koľko zhltnú tieto dve investície z celkového balíka určeného na dostavbu areálu. Verím, že získame dostatočnú podporu. Aj v týchto ťažkých časoch by mala vláda pomôcť nášmu športu k tomu, aby sme v roku 2023 mohli zorganizovať šampionát na najvyššej úrovni."



V tomto roku sa pre pandémiu zatiaľ neuskutočnili žiadne kanoistické podujatia. Petrla je napriek tomu optimista a verí, že domáca sezóna by mohla odštartovať v júli alebo v auguste. Medzinárodné podujatia sa môžu konať najskôr v septembri. "Snažíme sa pretekárov pozitívne namotivovať, aby mysleli na to, že domáca sezóna sa s najväčšou pravdepodobnosťou rozbehne. Rozprávame sa o tom každý deň. Je reálne, že koncom augusta by sa mohlo uskutočniť väčšie celoštátne podujatie typu majstrovstiev Slovenska. Možno tesne predtým sa ešte budú konať nejaké lokálne preteky. V septembri by sme mohli nabehnúť na provizórny plán Slovenského pohára, v ktorom by už štartovali všetky naše kluby. Situácia sa zatiaľ vyvíja pozitívne. Dúfam, že budeme môcť dať športovcom potrebnú víziu, prečo trénovať, aby si mohli stanoviť cieľ a začať sa pripravovať na jeho splnenie."