Kanoistika: Z rozjázd postúpili do semifinále 3 slovenské lode
Postup si vybojoval aj Artur Kalaber, ktorý skončil v rozjazde C1 na 500 m na štvrtom mieste. Rovnako zo štvrtej priečky sa kvalifikoval do semifinále aj Csaba Zalka v K1 na 200 m.
Autor TASR
Szeged 8. mája (TASR) - Všetky tri slovenské lode, ktoré štartovali v piatok popoludní v rozjazdách, sa prebojovali do semifinále na úvodnom podujatí Svetového pohára rýchlostných kanoistov v maďarskom Szegede. Suverénne si počínal kajakár Samuel Baláž, ktorý vyhral svoju rozjazdu na 1000 m.
