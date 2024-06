Kanoistky Čulenovú i Pecsukovú delila od finále ME jediná priečka

Szeged 14. júna (TASR) - Slovenskí rýchlostní kanoisti v piatkovom dopoludňajšom programe na ME v Szegede v semifinále neuspeli. Ani jedna loď sa nedostala do finále.



Dagmar Čulenová obsadila v semifinálovej jazde K1 1000 metrov 4. miesto a A-finále jej ušlo o jednu pozíciu. Od postupovej priečky ju delilo 1,42 s. Rovnaký osud postihol aj Katarínu Pecsukovú v K1 na 500 m. V semifinále jej patrila 4. priečka, keď za tretím miesto a postupom do A-finále zaostala o 88 stotín sekundy.



Pecsuková s Čulenovou sa následne do najlepšej deviatky neprebojovali ani v K2 na 500 m. Patrilo im 6. miesto s odstupom 1,047 od postupu. Vo finále nebudú ani Milan Dörner s Ákosom Gacsalom v K2 na 500 m, keď zaostali o 2,1 s a obsadili 5. priečku. Erik Noskovič a Matej Michálek prišli do cieľa v semifinále K2 200 m na 7. mieste. Od finálovej účasti ich delilo 763 tisícin sekundy.



V piatok poobede sa vo finálovom bloku objavila jedna slovenská loď. Dörner a Gacsal bojovali v K2 na 1000 m.