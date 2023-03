Kanonier Freiburgu Petersen po sezóne ukončí kariéru

Stuttgart 29. marca (TASR) - Nemecký futbalista Nils Petersen ukončí po tejto sezóne kariéru. Kanonier bundesligového Freiburgu o tom informoval na sociálnej sieti Instagram.



Tridsaťštyriročný Petersen je so 104 gólmi vo všetkých súťažiach historicky najlepší kanonier klubu. Vo Freiburgu hráva od roku 2015, predtým si obliekal dres Werderu Brémy.



"Takmer po šestnástich rokoch profesionálnej kariéry som sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec. Robím to s ťažkým srdcom, ale čas sa nedá zastaviť. Ďakujem každému, koho som stretol na tejto úžasnej ceste," napísal Petersen.



Na konte má aj dva štarty za národný tím. Na olympijskom turnaji v Riu de Janeiro 2016 bol so šiestimi gólmi jeho najlepší kanonier a pomohol k zisku strieborných medailí. V najvyššej nemeckej súťaži odohral 289 zápasov a nastrieľal dovedna 88 gólov.