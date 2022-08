Kanonier Solanke predĺžil zmluvu s Bournemouthom

Londýn 4. augusta (TASR) - Dominic Solanke predĺžil zmluvu s anglickým futbalovým klubom AFC Bournemouth do leta 2026. Dvadsaťštyriročný útočník patril v uplynulej sezóne medzi opory tímu, ktorému pomohol 29 gólmi k návratu do Premier League. Bournemouth sa do najvyššej anglickej súťaže prebojoval po tom, ako v The Championship obsadil druhú priečku.



Solanke pôsobí v Bournemouthe od januára 2019, z FC Liverpool vtedy prišiel za 19 miliónov libier. "Dom patrí medzi kľúčových hráčov tímu. Bolo v našom záujme udržať si ho. Ide príkladom ostatným spoluhráčom na ihrisku i mimo neho. Sme šťastní, že naša vzájomná spolupráca bude pokračovať," vyhlásil výkonný riaditeľ Bournemouthu Neill Blake.



Nováčik vstúpi do novej sezóny Premier League už túto sobotu, doma privíta Aston Villu.