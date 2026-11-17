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Kánová a Lovaš majú istotu minimálne bronzu vo dvojhre
Kánová zdolala vo štvrťfinále kategórie WS3 Manuelu Guapiovú Guzmanovú z Kolumbie 3:0.
Autor TASR
Phatthajá 17. novembra (TASR) - Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Alena Kánová a Peter Lovaš si na majstrovstvách sveta v thajskej Phatthaji vybojovali minimálne bronz vo dvojhre. Kánová zdolala vo štvrťfinále kategórie WS3 Manuelu Guapiovú Guzmanovú z Kolumbie 3:0. V súboji o finále nastúpi v stredu 18. novembra o 9.45 SEČ proti Kórejčanke Yoon Ji-yu.
Lovaš si poradil v kategórii MS2 s Britom Christopherom Ryanom 3:1. V semifinále, ktoré je na programe v stredu 18. novembra o 11.15 SEČ, nastúpi proti Poliakovi Rafalovi Czuperovi.
Do súbojov o medaily sa naopak nepozrie Boris Trávníček, vo štvrťfinále spojenej kategórie MS4 a 5 prehral s Kórejčanom Kim Young-gunom 0:3.
Lovaš si poradil v kategórii MS2 s Britom Christopherom Ryanom 3:1. V semifinále, ktoré je na programe v stredu 18. novembra o 11.15 SEČ, nastúpi proti Poliakovi Rafalovi Czuperovi.
Do súbojov o medaily sa naopak nepozrie Boris Trávníček, vo štvrťfinále spojenej kategórie MS4 a 5 prehral s Kórejčanom Kim Young-gunom 0:3.
MS v parastolnom tenise (Phatthajá/Thaj.) - štvrťfinále:
muži
MS2: Peter LOVAŠ (SR) - Christopher Ryan (V. Brit.) 3:1 (-6, 9, 9, 6)
MS4-5: Kim Young-gun (Kór. rep.) - Boris TRÁVNÍČEK (SR) 3:0 (6, 9, 7)
ženy
WS3: Alena KÁNOVÁ (SR) - Manuela Guapiová Guzmanová (Kol.) 3:0 (7, 7, 4)
muži
MS2: Peter LOVAŠ (SR) - Christopher Ryan (V. Brit.) 3:1 (-6, 9, 9, 6)
MS4-5: Kim Young-gun (Kór. rep.) - Boris TRÁVNÍČEK (SR) 3:0 (6, 9, 7)
ženy
WS3: Alena KÁNOVÁ (SR) - Manuela Guapiová Guzmanová (Kol.) 3:0 (7, 7, 4)