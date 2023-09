Kánová získala na ME v Sheffielde bronzovú medailu

Sheffield 7. septembra (TASR) - Slovenská paralympijská reprezentantka Alena Kánová získala na majstrovstvách Európy v parastolnom tenise v Sheffielde bronzovú medailu. V semifinále kategórie TF3 síce prehrala so svetovou jednotkou Andelou Muziničovou-Vincetičovou z Chorvátska 1:3 na sety, ale mohla sa tešiť z cenného kovu. Bronzové medaily si odnášajú totiž obaja zdolaní semifinalisti.



Kánová vybojovala od roku 1997 už svoj deviaty cenný kov v dvojhrách na ME. Do semifinále v Sheffielde sa prebojovali aj Martin Ludrovský a Boris Trávníček, ktorí uspeli v náročných štvrťfinálových súbojoch a zvíťazili zhodne 3:2 na sety. Vo štvrtok Ludrovský nastúpil proti Francúzovi Fabienovi Lamiraultovi a Trávníček proti Abdullahovi Ozturkovi z Turecka. Peter Mihálik a Richard Csejtey vypadli vo štvrťfinále, Ján Riapoš, Peter Lovaš a Miroslav Jambor skončili v osemfinále. Všetci slovenskí reprezentanti si na ME 2023 vybojovali postup do vyraďovacej fázy, čo je historický úspech.



"Všetci naši reprezentanti podali výnimočný a bojovný výkon, avšak v dôležitých momentoch šťastie nebolo na našej strane," uviedla pre web paralympic.sk vedúca slovenskej výpravy Viktória Lučenková.