Kansas City zdolalo v Super Bowle Philadelphiu 38:35

Super Bowl LVII:



State Farm Stadium, Phoenix



Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8)

Phoenix 13. februára (TASR) - Americkí futbalisti tímu Kansas City Chiefs triumfovali v 57. edícii Super Bowlu. Vo finálovom zápase NFL vo Phoenixe zdolali v noci na pondelok Philadelphiu Eagles 38:35.Chiefs získali v najprestížnejšej zámorskej súťaži tretí titul. Uspeli aj v rokoch 1969 a 2019. Neúspešne sa o Super Bowl pokúšali v rokoch 1966 a 2020. Philadelphia sa vo finále predstavila štvrtýkrát a tretíkrát neuspela. Titul získala v roku 2017, prehru zaznamenala i v rokoch 1980 a 2004.Kansas City prehrávalo v polovici duelu o desať bodov 14:24, no dokázalo duel zvrátiť vo svoj prospech. Quarterback Patrick Mahomes si v závere prvého polčasu podvrtol členok, no to mu nezabránilo zaznamenať dva touchdowny vo štvrtej štvrtine, celkovo si pripísal tri. "" povedal po zápase Mahomes podľa AFP.Quarterback Jalen Hurts zariadil pre Philadelphiu dokonca štyri touchdowny, no nestačilo to. "."2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:352022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23:202021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31:92020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:202019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13:32018: Philadelphia Eagles - New Engalnd Patriots 41:332017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 pp2016: Denver Broncos - Carolina Panthers 24:102015: New England Patriots - Seattle Seahawks 28:242014: Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:82013: Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:312012: New York Giants - New England Patriots 21:172011: Green Bay Packers - Pittsburgh Steelers 31:252010: New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:172009: Pittsburgh Steelers - Arizona Cardinals 27:232008: New York Giants - New England Patriots 17:142007: Indianapolis Colts - Chicago Bears 29:172006: Pittsburgh Steelers - Seattle Seahawks 21:102005: New England Patriots - Philadelphia Eagles 24:212004: New England Patriots - Carolina Panthers 32:292003: Tampa Bay Buccaneers - Oakland Raiders 48:212002: New England Patriots - St. Louis Rams 20:172001: Baltimore Ravens - New York Giants 34:72000: St. Louis Rams - Tennessee Titans 23:161999: Denver Broncos - Atlanta Falcons 34:191998: Denver Broncos - Green Bay Packers 31:241997: Green Bay Packers - New England Patriots 35:211996: Dallas Cowboys - Piitsburgh Steelers 27:171995: San Francisco 49ers - San Diego Chargers 49:261994: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 30:131993: Dallas Cowboys - Buffalo Bills 52:171992: Washington Redskins - Buffalo Bills 37:241991: New York Giants - Buffalo Bills 20:191990: San Francisco 49ers - Denver Broncos 55:101989: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 20:161988: Washington Redskins - Denver Broncos 42:101987: New York Giants - Denver Broncos 39:201986: Chicago Bears - New England Patriots 46:101985: San Francisco 49ers - Miami Dolphins 38:161984: Los Angeles Raiders - Washington Redskins 38:91983: Washington Redskins - Miami Dolphins 27:171982: San Francisco 49ers - Cincinnati Bengals 26:211981: Oakland Raiders - Philadelphia Eagles 27:101980: Pittsburgh Steelers - Los Angeles Rams 31:191979: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 35:311978: Dallas Cowboys - Denver Broncos 27:101977: Oakland Raiders - Minnesota Vikings 32:141976: Pittsburgh Steelers - Dallas Cowboys 21:171975: Pittsburgh Steelers - Minnesota Vikings 16:61974: Miami Dolphins - Minnesota Vikings 24:71973: Miami Dolphins - Washington Redskins 14:71972: Dallas Cowboys - Miami Dolphins 24:31971: Baltimore Ravens - Dallas Cowboys 16:131970: Kansas City Chiefs - Minnesota Vikings 23:71969: New York Jets - Baltimore Ravens 16:71968: Green Bay Packers - Oakland Raiders 33:141967: Green Bay Packers - Kansas City Chiefs 35:1