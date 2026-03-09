< sekcia Šport
Kanter zvíťazil v 2. etape Paríž - Nice, v žltom naďalej Lamperti
Rovinatý profil etapy naznačovala, že sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde. Najväčšie vzrušenie priniesla šprintérska prémia, kde bral štyri bonifikačné sekundy Juan Ayuso (Lidl).
Autor TASR
Montargis 9. marca (TASR) - Nemecký cyklista Max Kanter sa stal víťazom 2. etapy pretekov Paríž - Nice, ktorá merala 187 km a viedla z Epone do Montargis. Jazdec tímu XDS-Astana sa presadil v záverečnom hromadnom špurte pred Laurancem Pithiem (Red Bull) a Jasperom Stuyvenom (Soudal). Žltý dres pre lídra priebežnej klasifikácie si udržal Američan Luke Lamperti (EF Education-EasyPost), na víťaza 1. etapy sa však dotiahol Belgičan Vito Braet (Lotto Intermarché).
Rovinatý profil etapy naznačovala, že sa bude rozhodovať v hromadnom dojazde. Najväčšie vzrušenie priniesla šprintérska prémia, kde bral štyri bonifikačné sekundy Juan Ayuso (Lidl). Tridsaťtri kilometrov pred cieľom prišlo k pádu viacerých pretekárov na čele s Philom Bauhausom (Bahrain Victorious) a Ceesom Bolom (Decathlon). V závere sa ešte pokúsil o útok Daan Hoole (Decathlon), no napokon sa z prvenstva tešil v záverečnom špurte Kanter, ktorému pred páskou vytvorili skvelú pozíciu jeho tímoví kolegovia. Nemec dosiahol svoje prvé víťazstvo na okruhu World Tour.
výsledky 2. etapy Paríž - Nice (Epone - Montargis, 187 km):
1. Max Kanter (Nem./XDS Astana Team) 4:25:07 h, 2. Laurence Pithie (N.Zél./Red Bull-Bora-hansgrohe), 3. Jasper Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Dorian Godon (Fr./Ineos Grenadiers), 5. Luke Lamperti (USA/EF Education-EasyPost), 6. Rick Pluimers (Hol./Tudor Pro Cycling Team), 7. Lewis Askey (V.Brit./NSN Cycling Team), 8. Tom Van Asbroeck (Belg./NSN Cycling Team), 9. Clément Russo (Fr./Groupama-FDJ United), 10. Anthony Turgis (Fr./Team TotalEnergies) všetci rovnaký čas ako víťaz
poradie po 2. etape: 1. Lamperti 8:10:12 h., 2. Vito Braet (Belg./Lotto Intermarché) rovnaký čas, 3. Pithie +6 s, 4. Stuyven , 5. Orluis Aular (Ven./Movistar), 6. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek), 7. Casper Pedersen (Dán./Soudal Quick-Step) všetci +8, 8. Godon, 9. Turgis, 10. Mike Teunissen (Hol./XDS Astana Team) všetci +12
