Kantserov podpísal trojročný kontrakt s Chicagom Blackhawks
V play off mal 21-ročný krídelník bilanciu štyri góly a štyri asistencie.
Autor TASR
Chicago 15. mája (TASR) - Ruský hokejista Roman Kantserov podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom zámorskej NHL Chicago Blackhawks. V uplynulej sezóne zažiaril v KHL. V drese Metallurgu Magnitogorsk sa stal s 36 gólmi najlepším strelcom základnej časti súťaže.
V play off mal 21-ročný krídelník bilanciu štyri góly a štyri asistencie. Chicago si Kantserova vybralo v roku 2023 v 2. kole draftu, pripomenula agentúra AP. „Čierni jastrabi" boli v uplynulých troch sezónach druhým najhorším tímom profiligy. V play off sa naposledy predstavili v ročníku 2019/2020, ktorý ovplyvnila pandémia koronavírusu.
