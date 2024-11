Kapanen sa sťahuje do Edmontonu, Oilers ho získali od Blues cez waiver

St. Louis 19. novembra (TASR) - Fínsky útočník Kasperi Kapanen mení klub v rámci hokejovej NHL. Jeho novým zamestnávateľom sa stal Edmonton Oilers, finalista minulej sezóny ho získal prostredníctvom waiver listiny zo St. Louis Blues.



V desiatich zápasoch za Blues strelil 28-ročný krídelník len jeden gól a mal šesť mínusových bodov. Pred sezónou podpísal so St. Louis novú ročnú zmluvu na milión dolárov.



Kapanen prišiel do Blues vo februári 2023 z Pittsburghu Penguins práve cez waiver. V profilige hral aj za Toronto Maple Leafs. Blues potrebovali uvoľniť miesto na súpiske pre elitného centra Roberta Thomasa, ktorý pre zlomeninu členka vynechal 12 zápasov. Thomas sa vracia do zostavy v nočnom zápase proti Minnesote Wild. Informoval o tom web TSN.ca.