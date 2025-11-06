Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapitán Arnold predĺžil zmluvu s Wolfsburgom do roku 2028

Na snímke Denis Vavro. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vo Wolfsburgu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.

Autor TASR
Berlín 6. novembra (TASR) - Kapitán futbalistov VfL Wolfsburg Maximilian Arnold sa dohodol s vedením nemeckého klubu na predĺžení zmluvy. Tridsaťjedenročný stredopoliar podpísal s bundesligistom nový dvojročný kontrakt, ktorý vyprší v roku 2028. Informovala o tom agentúra DPA.

Trojnásobný nemecký reprezentant prišiel do Wofsburgu z Dynama Drážďany v roku 2009, nastupoval už v mládežníckej akadémii „vlkov“. Za A-tím VfL odohral dokopy 458 súťažných zápasov, čo je klubový rekord. Vo Wolfsburgu pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.
