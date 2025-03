Kapitán Backlund pre zranenie nepomôže Calgary minimálne týždeň

Calgary 15. marca (TASR) - Švédsky hokejista Mikael Backlund bude pre zranenie v hornej časti tela chýbať Calgary Flames v NHL minimálne týždeň. Tridsaťpäťročný kapitán tímu sa zranil v stretnutí s Vancouverom Canucks (3:4) a nehral už v noci na sobotu proti Coloradu Avalanche (2:4). V organizácii "plameňov" pôsobia slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.



Backlund má v tejto sezóne na konte 24 bodov (11+13) v 64 zápasoch. Skúsený švédsky útočník v priemere odohrá 1:49 minúty v presilovke na duel a 2:23 minúty v oslabení na stretnutie. V uplynulých štyroch sezónach nevynechal ani jeden zápas. Jeho zdravotný stav sa bude monitorovať z týždňa na týždeň.



"Používam Backlunda v situáciách proti najlepším hráčom neustále. Nemusel som rozmýšľať, kto pôjde proti MacKinnonovi na vhadzovanie v obrannom pásme,“ povedal tréner Ryan Huska podľa nhl.com a dodal: "Bol to Mikael. Okrem toho si myslím, že výkony, ktoré odvádza, pomohli aj ďalším hráčom, pokiaľ ide o vodcovstvo. Zároveň aj to, čo od našich hráčov očakávame."



Center sa zranil proti Vancouveru v prvej tretine, keď stihol odohrať len necelé tri minúty. "Nie je pre neho ľahké byť mimo hry. Chce tu byť, najmä v tomto období roka. Budeme však hrať za neho a svoju prácu zvládneme," uviedol jeho spoluhráč Jonathan Huberdeau. Na neho nadviazal Blake Coleman: "Hrá vo všetkých situáciách a je lídrom tímu. Bude nám tam chýbať. Chlapci musia nastúpiť v niektorých úlohách, do ktorých možno neboli počas roka postavení."



Flames priebežne patrí druhá voľná karta v Západnej konferencii. Majú šancu dostať sa do play off prvýkrát od sezóny 2021/22.