Kapitán Backlund predĺžil zmluvu s Calgary o ďalšie dva roky
Tridsaťšesťročný Backlund si v minulej sezóne pripísal 15 gólov a 17 asistencií v 76 stretnutiach.
Autor TASR
Calgary 17. septembra (TASR) - Švédsky hokejový útočník Mikael Backlund predĺžil zmluvu s klubom NHL Calgary Flames o ďalšie dva roky. Nový kontrakt kapitána tímu na 6,5 milióna amerických dolárov začne platiť od sezóny 2026/2027.
Tridsaťšesťročný Backlund si v minulej sezóne pripísal 15 gólov a 17 asistencií v 76 stretnutiach. Celú svoju kariéru pôsobil v Calgary, kanadský tím ho draftoval v roku 2007 z 24. miesta. Na konte má v NHL spolu 1066 duelov v základnej časti, nazbieral v nich 563 bodov (215+348). V play off pridal 42 zápasov s bilanciou 12+10.
