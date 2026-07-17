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Kapitán Bowen zostane vo West Hame aj po zostupe do druhej ligy
Anglický reprezentant prezradil, že nedávno odcestoval do Prahy na stretnutie s väčšinovým akcionárom klubu Danielom Křetínským.
Autor TASR
Londýn 17. júla (TASR) - Kapitán Jarrod Bowen zostane v kádri West Hamu United aj po zostupe tímu z futbalovej Premier League. Dvadsaťdeväťročný anglický útočník bol po páde londýnskeho tímu do druhej najvyššej súťaže spájaný s odchodom, napokon sa však rozhodol pokračovať na London Stadium.
„Počas leta máte veľa času na premýšľanie a v hlave sa vám odohráva množstvo vecí. Ja sa pozerám na to, čo mi o mnoho rokov, keď skončím kariéru, prinesie najviac šťastia. Bolo to jasné rozhodnutie. Hlavnou motiváciou je zostať a dostať tento klub späť do Premier League, kam patrí,“ povedal Bowen.
Anglický reprezentant prezradil, že nedávno odcestoval do Prahy na stretnutie s väčšinovým akcionárom klubu Danielom Křetínským. Diskutovali o ambíciách West Hamu okamžite sa vrátiť medzi anglickú elitu. Vo funkcii zostal aj tréner Nuno Espírito Santo, ktorý povedie mužstvo po ukončení jeho 14-ročného pôsobenia v najvyššej súťaži.
„Ambície, ktoré som od nich cítil, najmä pokiaľ ide o smerovanie klubu, ma veľmi zaujali. Nebolo treba veľa, pretože tento klub pre mňa veľa znamená. Som tu šesť a pol roka a prešiel som cestu od mladého hráča z druhej ligy až ku kapitánovi klubu, čo je pre mňa obrovská česť,“ uviedol podľa AFP Bowen, ktorý od príchodu z Hullu City v roku 2020 strelil za West Ham 85 gólov v 280 zápasoch.
„Počas leta máte veľa času na premýšľanie a v hlave sa vám odohráva množstvo vecí. Ja sa pozerám na to, čo mi o mnoho rokov, keď skončím kariéru, prinesie najviac šťastia. Bolo to jasné rozhodnutie. Hlavnou motiváciou je zostať a dostať tento klub späť do Premier League, kam patrí,“ povedal Bowen.
Anglický reprezentant prezradil, že nedávno odcestoval do Prahy na stretnutie s väčšinovým akcionárom klubu Danielom Křetínským. Diskutovali o ambíciách West Hamu okamžite sa vrátiť medzi anglickú elitu. Vo funkcii zostal aj tréner Nuno Espírito Santo, ktorý povedie mužstvo po ukončení jeho 14-ročného pôsobenia v najvyššej súťaži.
„Ambície, ktoré som od nich cítil, najmä pokiaľ ide o smerovanie klubu, ma veľmi zaujali. Nebolo treba veľa, pretože tento klub pre mňa veľa znamená. Som tu šesť a pol roka a prešiel som cestu od mladého hráča z druhej ligy až ku kapitánovi klubu, čo je pre mňa obrovská česť,“ uviedol podľa AFP Bowen, ktorý od príchodu z Hullu City v roku 2020 strelil za West Ham 85 gólov v 280 zápasoch.