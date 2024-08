Kapitán Bruno Fernandes predĺžil zmluvu s Manchestrom United do 2027

Manchester 14. augusta (TASR) - Portugalský futbalista Bruno Fernandes podpísal nový kontrakt s Manchestrom United. Kapitán účastníka Premier League by mal na Old Trafforde zostať do júna 2027 s možnou opciou na ďalšiu sezónu.



Fernandes sa stal kľúčovou osobnosťou tímu od svojho príchodu v januári 2020. Nastúpil na 234 duelov a pripísal si 79 gólov. "Každý pozná moju vášeň pre Manchester United. Uvedomujem si zodpovednosť a význam toho, že nosím červený dres. Už som tu zažil mnohé výnimočné momenty, no nepodpísal by som predĺženie kontraktu, ak by som neveril, že to najlepšie klub ešte len čaká," uviedol 29-ročný stredopoliar podľa AP.