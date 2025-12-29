Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapitán Buffala Dahlin je po krátkej absencii pripravený na návrat

Brady Tkachuk (7) z Ottawa Senators míňa úder na Rasmusa Dahlina (26) z Buffalo Sabres počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v Ottawe, Ontário, v utorok 23. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťpäťročný obranca nenastúpil na zápas zámorskej NHL v noci na nedeľu, v ktorom Sabers zvíťazili nad Bostonom Bruins 4:1, čo bolo ich ôsme víťazstvo v rade.

Autor TASR
Buffalo 29. decembra (TASR) - Švédsky hokejista Rasmus Dahlin sa v pondelok po krátkej absencii vrátil k tímu Buffalo Sabers v tréningovom procese. Počas sviatočnej prestávky bol v Európe so svojou snúbenicou. Informovala o tom TSN.

Dvadsaťpäťročný obranca nenastúpil na zápas zámorskej NHL v noci na nedeľu, v ktorom Sabers zvíťazili nad Bostonom Bruins 4:1, čo bolo ich ôsme víťazstvo v rade. Dahlin je tretí najproduktívnejší hráč tímu s 28 bodmi, hoci odohral len 33 zápasov. Už v novembri si raz zobral voľno, aby riešil osobné rodinné záležitosti.

Kapitán Sabres pred sezónou prezradil, že jeho snúbenica Carolina počas letnej dovolenky vo Francúzsku utrpela vážne zlyhanie srdca. Keď si Dahlin v novembri zobral voľno, hlavný tréner Lindy Ruff novinárom povedal, že má plnú podporu tímu.

Dahlin, jednotka draftu NHL z roku 2018, sa v každej z uplynulých troch sezón umiestnil v najlepšej pätnástke hlasovania o Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL a trikrát za sebou ho vybrali do All-Star tímu v sezónach 2021/22 až 2023/24.
