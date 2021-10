Kapitána Burnley Meeho pozitívne otestovali na koronavírus

Londýn 14. októbra (TASR) - Kapitán FC Burnley Ben Mee mal pozitívny test na koronavírus a vynechá sobotňajší duel anglickej futbalovej Premier League proti Manchestru City. Informoval o tom jeho klubový tréner Sean Dyche.



"Cíti sa dobre," uviedol Dyche s tým, že nie je jasné, kedy sa 32-ročný obranca vráti do tréningového procesu. Kouč odmietol prezradiť, koľko percent z kádra tímu je zaočkovaných a rozhodnutie podstúpiť vakcináciu necháva na hráčoch. "Ja som zaočkovaný dvoma dávkami, rovnako aj môj realizačný tím a moja rodina. Odporúčam očkovanie, ale je to každého osobné rozhodnutie a nemôžem nikoho nútiť absolvovať to," povedal Dyche podľa agentúry DPA.