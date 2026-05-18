Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Šport

Kapitán Carvajal po tejto sezóne ukončí pôsobenie v Reale Madrid

.
Dani Carvajal z Realu Madrid (vľavo) a Rahim Alhassane z Realu Oviedo bojujú o loptu počas futbalového zápasu španielskej La Ligy medzi Realom Madrid a Realom Oviedo v Madride, Španielsko, vo štvrtok 14. mája 2026. Foto: TASR/AP

Tridsaťštyriročný španielsky reprezentant odohral za „biely balet“ celkovo 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí vrátane šiestich titulov v Lige majstrov a štyroch prvenstiev v La Lige.

Autor TASR
Madrid 18. mája (TASR) - Futbalový obranca Dani Carvajal ukončí po tejto sezóne svoje dlhoročné pôsobenie v Reale Madrid. O odchode svojho kapitána informoval madridský klub v pondelok.

Tridsaťštyriročný španielsky reprezentant odohral za „biely balet“ celkovo 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí vrátane šiestich titulov v Lige majstrov a štyroch prvenstiev v La Lige. Je odchovancom tamojšej mládežníckej akadémie La Fabrica. „Carvajal je legendou a symbolom Realu Madrid a jeho akadémie,“ povedal prezident klubu Florentino Perez.

Po prestupe z akadémie do Bayeru Leverkusen v roku 2012 sa Carvajal po roku vrátil k Los Blancos a vydržal tam až doteraz. „Real Madrid chce vyjadriť svoje poďakovanie jednej z najväčších legiend nášho klubu a svetového futbalu,“ uviedol klub vo vyhlásení.

Carvajal veril, že bude reprezentovať Španielsko na tohtoročných majstrovstvách sveta, no počas nevydarenej sezóny ho trápili viaceré zranenia a tréner Luis de la Fuente ho nezaradil do širšej nominácie. Posledný zápas za Real odohrá tento víkend na štadióne Santiago Bernabéu proti Athletic Bilbao v rámci La Ligy. Madridčania zakončia druhú sezónu po sebe bez zisku významnej trofeje.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení