Kapitán Carvajal po tejto sezóne ukončí pôsobenie v Reale Madrid
Tridsaťštyriročný španielsky reprezentant odohral za „biely balet“ celkovo 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí vrátane šiestich titulov v Lige majstrov a štyroch prvenstiev v La Lige.
Autor TASR
Madrid 18. mája (TASR) - Futbalový obranca Dani Carvajal ukončí po tejto sezóne svoje dlhoročné pôsobenie v Reale Madrid. O odchode svojho kapitána informoval madridský klub v pondelok.
Tridsaťštyriročný španielsky reprezentant odohral za „biely balet“ celkovo 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí vrátane šiestich titulov v Lige majstrov a štyroch prvenstiev v La Lige. Je odchovancom tamojšej mládežníckej akadémie La Fabrica. „Carvajal je legendou a symbolom Realu Madrid a jeho akadémie,“ povedal prezident klubu Florentino Perez.
Po prestupe z akadémie do Bayeru Leverkusen v roku 2012 sa Carvajal po roku vrátil k Los Blancos a vydržal tam až doteraz. „Real Madrid chce vyjadriť svoje poďakovanie jednej z najväčších legiend nášho klubu a svetového futbalu,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Carvajal veril, že bude reprezentovať Španielsko na tohtoročných majstrovstvách sveta, no počas nevydarenej sezóny ho trápili viaceré zranenia a tréner Luis de la Fuente ho nezaradil do širšej nominácie. Posledný zápas za Real odohrá tento víkend na štadióne Santiago Bernabéu proti Athletic Bilbao v rámci La Ligy. Madridčania zakončia druhú sezónu po sebe bez zisku významnej trofeje.
