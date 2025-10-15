Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapitán Chicaga Foligno pre operáciu dcéry dočasne opustil tím

Na snímke Nick Foligno z Chicaga Blackhawks. Foto: TASR/AP

Foligno ťahá tretiu sezónu vo farbách Chicaga, skúsený útočník si v úvodných štyroch zápasoch ročníka pripísal dve asistencie.

Autor TASR
Chicago 15. októbra (TASR) - Kapitán hokejistov Chicaga Blackhawks Nick Foligno dostal od svojho klubu NHL povolenie dočasne opustiť tím. Tridsaťsedemročný Američan chce byť pri svojej 12-ročnej dcére Milane, ktorá podstupuje operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou chorobou.

Foligno ťahá tretiu sezónu vo farbách Chicaga, skúsený útočník si v úvodných štyroch zápasoch ročníka pripísal dve asistencie. Za 35. kapitána v histórii „jastrabov“ ho vymenovali v septembri 2024. Tímu bude určite chýbať v noci na stredu, keď sa Blackhawks predstavia na ľade St. Louis, informovala AP.
