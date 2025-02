Kapitán Cracknell bude hrať za Poprad aj v nasledujúcej sezóne

Poprad 7. februára (TASR) - Kanadský hokejový útočník Adam Cracknell bude hrať za HK Poprad aj v nasledujúcej sezóne 2025/2026. Kapitán tímu sa s "kamzíkmi" dohodol na predĺžení kontraktu. Extraligista o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Tridsaťdeväťročný Cracknell zaznamenal v prebiehajúcom ročníku 50 bodov (30+20) v 45 zápasoch. "Som šťastný, že ostanem v Poprade aj ďalšiu sezónu. Herne sa tu cítim veľmi dobre a mne aj mojej rodine sa páči život pod Tatrami. Mojim dcéram je veľmi dobre v škole, našli si tu veľa dobrých priateľov. Máme aj skvelých fanúšikov a kabínu. Teším sa na ďalšiu sezónu, ale teraz sa zameriam na túto, aby dopadla úspešne," povedal Cracknell.



Vo svojej kariére odohral počas deviatich sezón v NHL 210 zápasov v základnej časti a získal 43 bodov (21+22), v play off pridal 10 duelov a strelil jeden gól. Pôsobil v tímoch St. Louis Blues, Columbus Blue Jackets, Vancouver Canucks, Edmonton Oilers, Dallas Stars, New York Rangers i Anaheim Ducks. Skúsený útočník má na konte aj celkovo 795 stretnutí v nižšej AHL a dosiahol v nich 510 bodov. Jednu sezónu odohral v KHL a počas sezóny 2020/21 krátko hosťoval v dánskom Esbjergu. Kanadu reprezentoval na ZOH v roku 2022.



"Sme veľmi radi, že sme dokázali spečatiť spoluprácu aj na ďalšiu sezónu. Pre mužstvo a komunitu je to dôležitá správa, Adam je líder a sme radi, že ostáva členom nášho tímu," vyjadril sa športový riaditeľ klubu Július Koval.