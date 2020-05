Kapitán Dortmundu Reus verí v májový reštart a skorý návrat do formy

Dortmund 5. mája (TASR) - Kapitán futbalistov Borussie Dortmund Marco Reus verí, že po spomalení šírenia koronavírusu odštartujú bundesligové zápolenia ešte v priebehu mája. Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar využil prerušenie sezóny na doliečenie zranenia, ktoré utrpel začiatkom februára a podľa vlastných slov je pripravený vrátiť sa na trávniky.



"Poctivo som rehabilitoval a môžem povedať, že sa cítim výborne. Pandémia spôsobila zastavenie športového života na celom svete, mne na druhej strane dala trochu viac času na doliečenie zranenia. Myslím si, že o dva alebo tri týždne sa dostanem do stopercentnej formy. Dúfam, že v tom čase už bude súťaž v plnom prúde," citovala Reusa agentúra SID. Rozhodnutie o májovom reštarte futbalových súťaží v Nemecku by malo padnúť v stredu.



Do konca bundesligového ročníka zostáva deväť kôl. Na čele tabuľky je Bayern Mníchov so štvorbodovým náskokom pred Borussiou Dortmund, ktorá ešte pred vypuknutím pandémie vypadla v osemfinále Ligy majstrov s Parížom SG.