Kapitán Dunk podpísal novú trojročnú zmluvu s Brightonom

Londýn 12. júla (TASR) - Anglický futbalista Lewis Dunk podpísal novú trojročnú zmluvu s Brightonom. Kapitán tímu prekonal v sezóne 2022/23 hranicu 400 zápasov za klub vo víťaznom zápase Pohára FA na ihrisku Stoke City (1:0).



Tridsaťjedenročný obranca pomohol mužstvu v minulej sezóne obsadiť šieste miesto v Premier League, ktoré zaručuje účasť v skupinovej fáze Európskej ligy. Dunkov kontrakt mal vypršať až o dva roky. "Som naozaj šťastný, že podpísal novú zmluvu. Je to dobrá správa pre Lewisa aj pre klub. Nech žije kapitán," povedal podľa agentúry DPA tréner Roberto De Zerbi. Dunk odohral záver sezóny aj napriek bolestiam, ktoré ho potom vyradili z kádra anglickej futbalovej reprezentácii v júnových kvalifikačných zápasoch ME 2024 proti Malte a Severnému Macedónsku.



Za Brighton debutoval v roku 2010 a bol dôležitým hráčom tímu počas postupu z League One do Premier League. Už skôr uviedol, že chce hrať počas kariéry len v jednom klube.