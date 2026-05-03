Kapitán Edmontonu McDavid hral v play off so zlomeninou nohy

Na snímke kapitán hokejistov Edmontonu Connor McDavid. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Edmonton 3. mája (TASR) - Kapitán hokejistov Edmontonu Connor McDavid hral v play off zranený. Tréner Oilers Kris Knoblauch prezradil, že elitný center nastupoval so zlomeninou nohy v oblasti členka. Edmonton sa po dvoch finálových účastiach za sebou rozlúčil so sezónou NHL už v prvom kole play off, keď prehral s Anaheimom Ducks 2:4 na zápasy.

O zranení McDavida sa vedelo, pretože klub v zápasoch číslo 5 a 6 označil jeho štart za otázny s tým, že o jeho účasti sa rozhodne tesne pred duelom. Najproduktívnejší hráč základnej časti v oboch zápasoch nastúpil.

Hral cez veľkú bolesť," povedal Knoblauch podľa webu sportsnet.ca. McDavid v šesťzápasovej sérii proti „káčerom" strelil len jeden gól, pridal päť asistencií a mal osem mínusových bodov. Na ľade bol v priemere 23 minút a 32 sekúnd na zápas.

Nebolo to jednoduché, viacerí chalani hrali aj napriek tomu, že neboli úplne zdraví. Každý sa snažil dať do toho maximum, ale nenašli sme cestu byť lepší ako súper a ani ja som nepomohol. Veľmi nás to mrzí," povedal sklamaný McDavid.

Do detailov hviezdny kanadský center nešiel, ale prezradil, že zranenie ho limitovalo. „Robilo mi to problémy, najmä pri zmenách smeru, brzdení a pri štartovaní za pukom," povedal McDavid. S podobným zranením ako on bojoval aj jeho spoluhráč Jason Dickinson, ktorý nehral v zápasoch číslo 2 a 3.
