Kapitán FC Metz Udol odmieta trénovať s tímom a chce odísť

Paríž 8. júla (TASR) - Kapitán francúzskeho futbalového klubu FC Metz Matthieu Udol odmieta trénovať s tímom a chce si vynútiť prestup.



Dvadsaťdeväťročný krajný obranca sa narodil v Métach a v miestnom klube, ktorý si v uplynulej sezóne vybojoval postup do Ligue 1, strávi takmer celú kariéru. Jesennú časť sezóny 2015/16 odohral na hosťovaní v belgickom RFC Seraing.



Udol nastúpil za FC Metz v 185 zápasoch, v ktorých strelil 13 gólov a na ďalších 22 prihral. Teraz si však chce vynútiť odchod a preto v pondelok neprišiel na úvodný tréning pred novou sezónou a neobjavil sa ani na ďalších. „Sme sklamaní, že nie je s nami, je to o to horšie, že je náš kapitán. Telefonoval som s ním pred štartom prípravy a povedal mi, že chce odísť. Nie je to príjemná situácia, no musíme sa pohnúť a preto sa sústredím na našu prácu a hráčov, ktorí chcú pracovať,“ povedal pre agentúru AFP tréner Stéphane le Mignan.



Udol má s klubom platnú zmluvu do júna 2027 a tréner vyhlásil, že vedenie ho podržalo počas viacerých zranení kolien: „Je to lojálny hráč, no aj klub bol k nemu lojálny v ťažkých časoch. Rozprával som sa o tom s riaditeľom, no neviem, ako sa to vyvinie.“