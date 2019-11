Kapitán Hamšík po Rijeke: Za chyby sa pyká, Mak cítil krivdu

Bratislava 17. novembra (TASR) - Za chyby sa tvrdo pyká. Na pôde futbalových vicemajstrov sveta z Chorvátska viedli v sobotnom kvalifikačnom zápase EURO 2020 Slováci po prvom polčase 1:0 vďaka gólu útočníka MŠK Žilina Róberta Boženíka. Potom však "vatreni" otočili po góloch Nikolu Vlašiča, Bruna Petkoviča a Ivana Perišiča a ako víťaz E-skupiny postúpili na šampionát.



Chorváti v bojoch o ME doma neprehrali už 35 zápasov v sérii a siedmykrát sa dostali na kontinentálny šampionát. Hoci ich kvalita mala v Rijeke so slovenskou kompaktnosťou problém 55 minút, napokon ho vyriešila. Pomohli však najmä chyby hostí. "Zámer bol dobre brániť, dať sa do hlbokého bloku a potom mali menej priestoru, aj keď tou ich kvalitou si vždy dokázali niečo vypracovať. Prvých skoro 60 minút sme zvládli, ako sme chceli. Potom sa to všetko zlomilo. Spravili sme chyby, za ktoré sme pykali. Škoda, lebo po našich dvoch chybách sme dostali dva góly. Potom sa proti takému súperovi ťažko otáča. A v desiatich to už bol úplný koniec. Mali sme to rozohrané dobre, ale našimi chybami sme si to pokazili," zhodnotil tretiu kvalifikačnú prehru kapitán Slovenska Marek Hamšík.



Tretí gól v reprezentácii strelil Róbert Boženík, ktorý bude mať v pondelok 20 rokov. Vymenil by ho však za tri body. "Stano mi dal vynikajúci center, išiel som na prvú žŕdku. Obaja (s obrancom-pozn.) sme išli do šmýkačky, trochu som ju trafil, potom asi aj on, ale to je, dá sa povedať, jedno. Hlavne, že to skončilo v bráne. Aj keď gól by som vymenil za tri body. Chorváti majú obrovskú kvalitu a dokázali využiť naše chyby," opísal gólový okamih útočník SR a dodal: "Sme smutní. V šatni sme si hovorili, že musíme byť pozorní a ustáť prvých desať či pätnásť minút, že na nás vyletia. A bohužiaľ, dostali sme dva góly. Zápas už mali potom pod kontrolou, plus tá červená karta. Ťažko sa mi o tom hovorí. Musíme sa už pripraviť na Azerbajdžan. Nič iné ako víťazstvo neberieme, vieme o čo hráme."



Výber domáceho kouča Zlatka Daliča otočil výsledok za šesť minút od 54. do 60. minúty. Na mokrom trávniku sa dostal do brejkov, z jedného rezultoval gól po strele Vlašiča, z druhého roh a gólová hlavička Petkoviča. A keď v 66. minúte dostal zbytočnú červenú kartu Róbert Mak, ktorý súpera potiahol za ruku na polovici ihriska, pričom už mal jednu žltú kartu, bolo po zápase. Krídelník Zenitu Petrohrad pri vylúčení cítil krivdu. "Pri druhej žltej karte cítim krivdu. Bol to môj druhý faul v zápase, bolo to na polovici ihriska. Hneď mi dal žltú, aj keď nebolo to o tom, že by hráč išiel do brejku. Ale stalo sa, už to nezmením. Dotkol som sa jeho ruky, ale nemyslím si, že by som ho nejako vyslovene ťahal. Nebolo to na žltú kartu," podal názor na situáciu Mak a k priebeh zápasu zhodnotil: "Prvý polčas sme hrali kompaktne, presne ako sme si povedali v kabíne. Plnili sme to do bodky. Druhý polčas sme si povedali, že v tom musíme pokračovať, ale za šesť minút nám dali dva góly. A to nás položilo. Do zápasu s Azerbajdžanom ideme vyhrať, čo sa stane v ostatných zápasoch neovplyvníme."