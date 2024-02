Kapitán Hancko doviedol Feyenoord k remíze, Slot: Videl som našu DNA

Rotterdam 16. februára (TASR) - Futbalistov Feyenoordu Rotterdam viedol vo štvrtkovom úvodnom zápase play off o osemfinále Európskej ligy s kapitánskou páskou na ruke slovenský reprezentant Dávid Hancko. Úradujúci holandský majster uhral na domácej pôde s AS Rím remízu 1:1.



Úvodný polčas priniesol výraznú početnosť streľby, keď do priestoru brány mierilo až deväť striel (5:4). Ako prví sa presadili domáci v prvej minúte nadstaveného času po hlavičke brazílskeho útočníka Igora Paixaa. Po zmene strán bola hra opatrnejšia a oba tímy si pripísali po jednej strele na bránu. Rimania dokázali vyrovnať v 67. minúte, keď sa presadil v osobnom súboji silný Romelu Lukaku. Belgický zakončovateľ pretlačil slovenského obrancu Hancka a center Leonarda Spinazzolu usmernil ramenom za chrbát brankára Timona Wellenreuthera. "Obranca sa ma snažil odtlačiť, ale vedel som, že som oveľa silnejší ako on, takže som sa dostal k lopte," uviedol Lukaku pre oficiálny portál uefa.com. Tridsaťročný Belgičan zaznamenal 21. presný zásah v uplynulých 18 dueloch EL.



"Výsledok 1:1 je spravodlivý. Cítim sa však trochu negatívne, pretože v druhom polčase sme si vypracovali menej šancí ako v prvom. Keď po úvodnom dejstve vediete 1:0, nakoniec je remíza trochu smutná," povedal obranca holandského klubu Quilindschy Hartman. Spokojnosť s výkonom svojich zverencov prejavil po stretnutí Arne Slot, tréner Feyenoordu: "Oba tímy si vytvorili veľa šancí a mali veľa striel. Niekedy sme boli lepší my, inokedy oni. Z môjho pohľadu ma však potešilo, že bolo vidieť DNA našej hry."



Na lavičku Feyenoordu sa dostal aj ďalší Slovák, osemnásťročný Leo Sauer, do hry však nezasiahol. Domácim chýbalo niekoľko dôležitých hráčov vrátane zraneného brankára Justina Bijlowa a pre zdravotné problémy neboli k dispozícii Lusharel Geertruida a Quinten Timber. Vzhľadom na početnú maródku panuje v Rotterdame spokojnosť pred odvetou na Stadio Olimpico. "Musíme tam ísť s veľkým sebavedomím. Chýbalo nám niekoľko hráčov, hoci chlapci, ktorí nastúpili, si počínali veľmi dobre. Boli sme Rímu minimálne vyrovnaný súper. To je dobrá vec, ktorú si môžeme vziať do budúceho týždňa," poznamenal Hartman.