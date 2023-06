Kapitán Kanady Hutchinson uzavrel hráčsku kariéru

Ottawa 18. júna (TASR) - Kapitán kanadskej futbalovej reprezentácie Atiba Hutchinson končí s profesionálnou kariérou. Jeho posledným zápasom bude nedeľné finále Ligy národov CONCACAF proti USA.



Štyridsaťročný stredopoliar proti rovnakému súperovi na medzinárodnej scéne aj debutoval a to v roku 2003. "Bolo to úžasných 20 rokov, no je čas zavesiť kopačky na klinec. Som veľmi vďačný, že som mohol reprezentovať Kanadu," uviedol podľa AFP Hutchinson, ktorý uplynulých desať rokov strávil v Besiktasi Istanbul. Predtým hral aj za PSV Eindhoven a FC Kodaň.