Kapitán Landeskog bude chýbať Coloradu dlhší čas, zranil ho spoluhráč
Tridsaťtriročného Landeskoga zranil vlastný spoluhráč Cale Makar, keď ho po jeho strele zasiahol puk do oblasti slabín.
Autor TASR
Denver 8. marca (TASR) - Švédsky útočník Gabriel Landeskog bude hokejistom Colorada Avalanche chýbať v zámorskej NHL dlhší čas. Kapitán tímu sa zranil v noci na sobotu pri výhre na ľade Dallasu 5:4 po nájazdoch a jeho zdravotný stav bude klub posudzovať na týždennej báze.
Tridsaťtriročného Landeskoga zranil vlastný spoluhráč Cale Makar, keď ho po jeho strele zasiahol puk do oblasti slabín. Pred zimnými olympijskými hrami vynechal Švéd 14 duelov pre zranenie v hornej časti tela. V Miláne potom zaznamenal v drese „troch koruniek“ štyri body (2+2) v piatich zápasoch. Za Colorado nazbieral v prebiehajúcej sezóne deväť gólov a 29 bodov v 47 zápasoch.
Colorado je na čele celej NHL. Tím bol aktívny pred uzávierkou výmen, keď získal útočníka Nazema Kadriho z Calgary Flames, centra Nicolasa Roya z Toronta Maple Leafs a obrancu Bretta Kulaka z Pittsburghu Penguins.
